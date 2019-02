Fonte: Fcinternews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi resta ancora fuori, ma il pericolo diffida che pende sulla testa di Lautaro Martinez sta rendendo più impellente la necessità di reintegrare l'ormai ex capitano per evitare di trovarsi senza punte di ruolo. Per questo motivo, secondo il Corriere della Sera, "la prossima settimana Luciano Spalletti potrebbe tentare di fare una chiacchierata con Icardi, per provare a capire se ci sono margini per una riammissione nel gruppo. L’argentino difficilmente ci sarà nella prossima trasferta di Cagliari, ma se la diplomazia avrà lavorato bene potrebbe (forse) essere riaggregato per Francoforte. Si vedrà".