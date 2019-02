Inter, Spalletti: "Parma? Bravi a scegliere i giocatori giusti sul mercato"

© foto di PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter TV a margine della conferenza stampa di presentazione della sfida col Parma: "È un momento dove tutto può essere messo in discussione, senza risultati i discorsi vanno a zero. Dobbiamo tutelare quelle poche cose fatte bene altrimenti tutto viene risucchiato in quello che non ci sta riuscendo. Ci va messa mano con convinzione e urgenza. Che squadra è il Parma? Hanno disegnato la propria tattica in base alle caratteristiche della rosa. Brava la società a scegliere elementi già consapevoli della realtà del calcio italiano. E questo ha dato convinzione di potersela giocare con tutti. L'Europa League può essere lo stimolo giusto? Noi dobbiamo andare a fare una prestazione forte come richiede il momento. È tutto bello chiaro, tutto stimolante. Si parte dal riconquistare il pallone per potergli dare un calcio. E questo accadrà contro qualunque avversario e in qualunque situazione. Ci saranno dei momenti difficili da dover superare".