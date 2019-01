Inter, Spalletti: "Partita in equilibrio, è mancata la giusta lucidità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Rai Due dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. "Siamo stati un pò impacciati, quando è entrata nel vivo siamo stati dentro la partita fino alla fine. Ci siamo fatti prendere dalla frenesia, loro hanno cinque giocatori che sempre dentro al campo schierati. Rigore su Skriniar? Non voglio commentare queste situazioni, non sono in grado di fare queste analisi. E' mancata la lucidità nel far girare palla e invece noi quando ci hanno richiesto di andare ad attaccare la Lazio era tutta schierata. Abbiamo avuto occasioni da rete, noi con Candreva e con Lautaro all'ultimo minuto. Partita in equilibrio totale poi ai rigori se la sono meritata. Nainggolan e Perisic? Sono da recuperare, Nainggolan ha avuto una serie di infortuni e per quanto riguarda Perisic è chiaro che bisogna riordinare i ruoli e gli obblighi che un professionista ha. Gli era stata fatta una proposta importante ed il giocatore era disponibile, quando si è accorto che non era così è tornato sui suoi passi. Ha creato tensione intorno, appena torna dentro con la testa lo facciamo giocare".

Meglio la Lazio, l'Inter sembrava più imballata?

"A questo livello conta di più la testa del fisico, quando si gioca ad alti livelli conta la testa e la tensione. E' tutto un impatto emotivo".