Inter, Spalletti: "Perisic affaticato. Icardi mi ha detto che sente dolore"

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Eintracht-Inter: "Vanno fatti i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato con autorità, con personalità soprattutto nell'impatto della partita che era difficilissimo. La considerazione va fatta in base alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro questi confronti che sono fatti da due partite da dentro o fuori il primo dei due risultati viene inghiottito dal secondo e si vede quando si tirano le somme se è stato un buon risultato o no o se c'è da recriminare. Brozovic? È uno che sa battere i rigori come Perisic e Politano, sono calciatori che sanno calciare dagli undici metri. È possibile sbagliare, in partite difficili in cui siamo pochi si va a scegliere in base a come si sente il calciatore, lui l'ha voluto battere ed era convinto, ma è giusto così. Icardi? Devo avere spazio per quelle che sono le vicende che mi vengono raccontate e per i calciatori che ho a disposizione, voi insistete lì perché vi fa comodo così. A centrocampo ci mancavano tanti calciatori, se vi fa comodo dite 'sono rovinati come fanno a giocare', quando vi fa comodo non vi interessa anche quando ne mancano dieci. Eravamo a posto, la prossima però sarà di nuovo così, un giocatore come Keita diventa importante riaverlo a disposizione".

"È giusto quando sono attaccato perché non devo pensare al mercato della squadra, io devo pensare ad allenare la squadra. Quando nel primo tempo abbiamo recuperato palla e giocato come squadra di rango con personalità nel secondo tempo ci siamo fatti montare addosso, abbiamo ricordato quella che era la scelta da fare, la palla girava in maniera timida e non era giocata velocemente come vorrebbe questo sport. Si è abbassata la nostra qualità, abbiamo iniziato a tergiversare con la palla tra i piedi perdendo diversi duelli dal punto di vista fisico. Qualcuno può dare di più in determinate situazioni, erano due minuti che eravamo al limite dell'area, abbiamo recuperato palloni riperdendoli subito. Sono scelte che a volte si riescono a mettere in pratica e in altri momenti non ce la facciamo, andiamo d'istinto. Siamo fatti così, sono tanti mesi che si parla di queste cose, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Cédric è un discreto calciatore, sa fare un po' tutto, ha due piedi dove ci si può costruire il gioco perché la imbuca bene la palla, ha abbastanza corsa. Gli manca un po' di fisicità. Queste squadre all'estero sono costruite dal punto di vista dell'impatto fisico, se non usiamo i centrali si ha qualche difficoltà, qualche volta con Vecino, quando ti pressano, devi andare a giocare sul duello, sulla palla buttata addosso, e sulla palla buttata addosso si ha qualche difficoltà. Perisic? Ci ho parlato, ha un affaticamento all'adduttore ma si pensa di averlo sostituito in tempo e di poterlo recuperare a breve. È un cavallo di quelli veri, dal punto di vista muscolare riesce a recuperare facilmente. La torta di oggi? Non sono molto amante dei dolci, preferisco mangiare cose più sostanziose e meno fumose, anche nel calcio bisogna andare più sulla sostanza (ride, ndr). Mi hanno fatto tutti gli auguri ma sono stati rimandati, a farli prima porta male, sono nato alle undici. L'ho detto ai calciatori, fatemeli dopo la partita. Icardi al ritorno? C'è Marotta che ha parlato, è direttore generale, è giusto andare da quelli che hanno avuto il contatto. Come ha risposto a me qualche giorno fa lo sapete, mi ha detto che non avrebbe potuto giocare perché aveva male al ginocchio. Vecino? Ci va portato in area, se lo togliamo da centrocampo dove eravamo già contati si fa casino. Abbiamo avuto anche belle gioie determinate dai suoi inserimenti".