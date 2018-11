© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Perisic: "Tatticamente Ivan mette a posto diverse situazioni, nascondendosi nel fare una cosa per farne meglio un'altra però rischia di far fatica. A me va bene così, fa un lavoro scomodo e per questo balza meno agli occhi la sua potenzialità in fase offensiva. Certo, essendo un attaccante esterno, seguendo come fa spesso il suo avversario, ci fa sempre guadagnare qualcosa".