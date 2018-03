Inter, Spalletti: "Perisic ha qualità divine, accettiamo il periodo no"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti si è a lungo soffermato sul momento di Ivan Perisic: "Ivan ha qualità divine. Ieri sono venuti a trovarci Crespo e Maicon e Perisic ha fatto una serie di tiri in porta da solo. Hernan ha spiegato bene la sua qualità eccelsa. L'ha apprezzata. Chiaro che se riuscisse a dare sempre il massimo sarebbe tanta roba, ma guardando anche in campo internazionale ci sono calciatori che passano periodi nei quali non riescono a distribuire in tutte le partite le proprie qualità. Accettiamo questo suo periodo. L'ho visto sereno e capace in allenamento di esibire i suoi colpi in maniera indiscussa. Insisto su di lui e ripeto che uno così vorrei sempre allenarlo. Ci sono periodi che non va nel modo che vorresti e bisogna sopportare. Più se ne parla e più il problema persiste. Io credo in lui".