Inter, Spalletti: "Perisic importante. Spero che domani sia al 100%"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Eintracht Francoforte in Europa League, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Ivan Perisic: "Per noi è molto importante. All'andata ha riscontrato un affaticamento che gli ha impedito di dare il meglio. Spero che in questi giorni abbia recuperato pienamente. Lo vedremo domani e spero che possa giocare libero. Il suo apporto è fondamentale, ha più qualità dentro: tecnica, resistenza, ripiegamento, movimenti su palla inattiva dove loro sono forti".