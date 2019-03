Inter, Spalletti: "Perisic recupererà. Nessun rischio lesione"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Nella sua conferenza stampa post gara dalla Commerzbank-Arena di Francoforte, il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Perisic: “Recupererà sicuramente, ha una massa muscolare che gli permette di recuperare rapidamente. Si tratta solo di un affaticamento e non c'è rischio lesione. Non siamo tantissimi in lista, un paio saranno squalificati e servirà anche un po' di fortuna nell'avere i giocatori giusti per giocare gare così ravvicinate. Il tempo è pochissimo, spero non ci siano complicazioni. Spero di recuperare anche Keita e in campionato fortunatamente potrò utilizzare coloro che non sono in lista in Europa. Al ritorno sarà molto dura, loro sono molto fisici e ambiscono ad arrivare fino in fondo alla competizione. Hanno tutte le carte in regola per farlo".