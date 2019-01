Inter, Spalletti: "Persi troppi palloni, Icardi non ha trovato molti spazi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Sassuolo. "E' stata una partita complicata, noi in alcuni momenti siamo stati molto bravi ma poi fatto lo sforzo non abbiamo spesso riperso la palla. Abbiamo anche rischiato, non sono arrabbiato ma ho cercato di trovare le soluzione per fare meglio però il nocciolo della questione è che abbiamo perso troppi palloni. Non abbiamo evidenziato una differenza di qualità che deve esserci tra le due squadre. Il Sassuolo ci ha creato anche qualche problema, rischi anche di perderle queste partite L'atmosfera al Meazza? Si sentiva quest strillare dei bambini, si vedeva che si divertivano in questo contesto ed è stato molto bello ma ci sono stati altri bambini penalizzati".

Icardi troppo isolato?

"E' chiaro che quando una partita finisce 0-0 hanno fatto male quelli davanti e bene quelli dietro. La difesa è stata brava a ricompattarsi. Lì davanti non siamo stati così forti da creargli qualche problema e nelle individualità abbiamo fatto qualcosa di meno che potevamo fare. Icardi non ha trovato molti spazi, in un paio di situazioni è stato anche sfortunato ma si è mosso anche un pò poco".