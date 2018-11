Inter, Spalletti: "Pinamonti è un giocatore che farà strada"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il rotondo 3-0 al Frosinone, Luciano Spalletti analizza anche a InterTV i 90 minuti di San Siro. Si parte da Politano: "Sta facendo grandissime cose. Non ha fatto gol, ma secondo me è stato il migliore in campo per quanto proposto come quantità e qualità. Io sono uno spettatore come tutti, è la squadra che deve essere soddisfatta di restituire ai tifosi tutto quello che ricevono. Loro stanno sempre vicino all'Inter, al di là di tutto".

Come ha visto Pinamonti?

"L'ho salutato, ha fatto una buona partita. Complimenti: ha una testa sana, è uno di quelli che farà strada nel calcio. Tutto il Frosinone ha fatto la partita che doveva fare. Hanno trovato un'Inter con qualità superiore e quindi diventa difficile. Queste sono le partite in cui, se ti chiami 'Inter', devi portare a casa il risultato senza discorsi"