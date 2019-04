Inter, Spalletti: "Pinamonti ha qualità. Può diventare molto forte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, prima della conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone, ha parlato a Inter TV: "Quello contro il Frosinone si può definire uno scontro diretto con obiettivi differenti. Entrambe le squadre hanno a disposizione un risultato importante per quel che riguarda il proprio futuro. A Frosinone l'ambiente ha una passione per il calcio, creeranno tutti i presupposti possibili per mettere in difficoltà una squadra come l'Inter. Bisognerà andare lì con l'autorità e la personalità di chi mette sempre in campo tutto quello che ha a disposizione. Non importa se ci si ritrova a superare un dosso oppure una montagna: bisogna essere una squadra di personalità e carattere, per non avere rimorsi a fine partita. Potrebbero esserci dei cambi di formazione, abbiamo tutti a disposizione tranne Brozovic. Devo analizzare le condizioni della squadra. Sono tanti gli aspetti che vanno considerati. Baroni sta facendo grandi cose, tenere in piedi una squadra così, avere la possibilità di salvarsi e lavorare in una maniera seria in un campionato difficile come il nostro è sintomo di qualità e conoscenza di calcio. Bravo, Marco. Pinamonti? Può arrivare ad essere un calciatore forte per questo campionato. Ha tutte le qualità per fare bene".