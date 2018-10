Inter, Spalletti: "Più maturi, non ci accontentiamo di una sola vittoria"

Fonte: fcinternews.it

Dopo il nettissimo successo sulla Lazio, Luciano Spalletti analizza i temi del match dell'Olimpico anche a InterTV: "Il risultato diventa sempre condizionante, una bella partita considerando tutto. Ma abbiamo fatto anche altre buone partite, poi non sempre va come dovrebbe - dice il tecnico nerazzurro -. Stasera la circolazione della palla è stata buona: Brozovic ha fatto una grande partita, ma anche tutti gli altri in difesa. Non ci siamo mai fatti prendere dalla frenesia, e abbiamo fatto spendere energia agli avversari per rincorrere la palla".

Quando la squadra decide di cambiare passo lo fa.

"Ma io lo dico da un mese che siamo cresciuti, forse voi siete un po' disattenti (ride, ndr). Ma è vero, abbiamo più consapevolezza, una conoscenza più completa anche rispetto all'anno passato. Riusciamo a reagire a delle partite dove le cose non vanno bene. I calciatori non si accontentano più solo di una vittoria, ma vogliono fare una serie di vittorie. Affinché non diventino più un episodio straordinario, ma la normalità".