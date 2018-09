Inter, Spalletti: "Poca pazienza, poi con la tensione ci siamo innervositi"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti analizza anche ai microfoni di InterTV la prestazione della sua squadra, uscita sconfitta nel match col Parma. "Non siamo stati pazienti il dovuto quando siamo arrivati al limite della loro area. Ci subentra la tensione, il timore che fa innalzare il nervosismo, e si finisce per essere scomposti, giocando palle sporche - spiega il tecnico nerazzurro -. E intanto gli altri prendono coraggio. L'episodio del fallo di mano di Dimarco? Ribadisco: è clamoroso, molto chiaro. È rigore. Se non l'hanno dato ci sarà stato qualcosa che non ha funzionato".

"Fin qui abbiamo raccolto meno di quanto seminato, ma dobbiamo capire dai nostri errori e invece anche oggi nel secondo tempo ci siamo spezzati in due tronconi. E abbiamo anche gestito male le energie, mettendo a rischio due-tre giocatori che avrebbero potuto chiedere il cambio. Serviva più lucidità. L'impegno col Tottenham? A volte, involontariamente, succede di essere stimolati da un avversario di rango. Non dovrebbe, ma succede".