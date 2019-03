Inter, Spalletti: "Positivi per Brozovic, sarà della partita domani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan-Inter e non solo nell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport da Luciano Spalletti dopo la consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le parole del tecnico nerazzurro: "La cartolina del derby la facciamo meglio rispetto a giovedì quando è venuta sbiadita: serviranno colori definiti e forti, dovremo calcare sulle righe nere e azzurre. Essendoci il derby sono convinto che i giocatori saranno obbligati a fare un'analisi per cercare di capire in poco tempo le cose che non abbiamo fatto bene".

Su cosa vuole vedere domani: "Quello che abbiamo fatto tante volte, se l'Inter non è in una classifica disastrosa è perché ha giocato certe partite. Abbiamo passato momenti come quello di giovedì, dove dobbiamo essere obiettivi: ho chiesto a Perisic, Borja Valera e Keita di mettercela tutta, ma è chiaro che se danno di meno non posso colpevolizzarli. Li devo solo ringraziare per quello che ci hanno messo, poi è altrettanto vero che avremmo dovuto fare, ed è la cosa che mi da più fastidio di più, come approccio".

Su Brozovic: "Si va a cercare la sua disponibilità, che è già totale dall'altro ieri: lui voleva già giocare giovedì. Il suo allenamento l'ha fatto ieri, oggi farà delle prove successive: rimanendo positivi, sarà della partita".

Sul possibile sorpasso ai danni del Milan: "Ogni gara viene accompagnata da un pacchetto di cose che soffiano nella direzione in cui vai oppure che ti rallentano. Questa è una partita che vale moltissimo sul profilo emozionale, e di conseguenza sarebbe più facile averla a favore; al contrario sarebbe peggio per le scorie che creerebbe".