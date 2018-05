Inter, Spalletti: "Possiamo colmare il gap con la Juventus"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Abbiamo già dato fastidio quest'anno a Napoli e Juventus per lunghi tratti. Noi abbiamo fatto un lavoro corretto, questa squadra è cresciuta e lo abbiamo fatto vedere nelle ultime partite. C'è la possibilità di avvicinare ulteriormente quelle squadre che hanno fatto da lepre in questo campionato". Così Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, interrogato in conferenza stampa sulla possibilità di colmare il gap con Juventus e Napoli.