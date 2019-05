© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Chievo:

Quanto è importante la gara di domani, visti i risultati delle altre?

"Sarà fondamentale vincere, ci sarà bisogno di fare un'altra grande partita come già fatto in questa stagione. E naturalmente mettere tutti quegli ingredienti per essere migliori degli avversari, si vince non peggiorando loro".

C'è il pericolo di sottovalutare il fatto che il Chievo non abbia obiettivi e sia più leggero?

"Assolutamente no, la posta in palio è talmente alta che tutti la sanno riconoscere. Tutti si sono allenati nel modo corretto, avendo ben chiaro l'obiettivo. Sono sicuro che domani faremo un'ottima prestazione".

Lautaro o Icardi, chi è in vantaggio?

"Non lo dico perché non è corretto. Prima bisogna che sia io nella riunione tecnica a dire chi scelgo".

E' complicato lavorare anche umanamente pensando soltanto a quello che succede ora all'Inter?

"E' abbastanza facile, qui dentro noi siamo una cosa. Quello che si vuol dire fuori e mettere davanti è un'altra. Qui non conta Spalletti o un altro, conta riportare l'Inter in Champions. E' l'Inter la cosa da mettere avanti in tutte le scelte".