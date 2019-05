Inter, Spalletti: "Prestazione fatta bene. Perso dei palloni facili"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo l’1-1 contro l’Udinese: “La prestazione è stata fatta bene, si palla da lì, non dal fatto che siano due punti persi o guadagnati. Secondo me la squadra ha costruito molte occasioni, è stata benissimo in ordine. Le cose le abbiamo fatte, le situazioni ci sono capitate. Siamo andati almeno 6-7 volte a mettere palla dalla linea di fondo, quando succede qualche volta la devi chiudere l’azione. Loro hanno coperto bene l’area piccola tornando ad abbassarsi, non siamo stati capaci di buttarla dentro”.

Icardi e Lautaro insieme? “Vi dovete abituare, le scelte fino a fine anno le faccio io. Dobbiamo stare in equilibrio. Oggi, nel pezzo in cui sono stati entrambi in campo, qualche palla pericolosa l'abbiamo persa e non abbiamo le caratteristiche per difendere. Io devo ricercare equilibrio. Dobbiamo fare di più? Certo, ma con le punte esterne, coi terzini che avanzano, con Nainggolan qualcosa di più sulla qualità. Creare tanto e restare in equilibrio in difesa non è facile. Nel secondo tempo li ho messi tutti e tre gli offensivi, si poteva fare qualcosa di più alzando il livello di accelerazioni puntando nell'uno contro uno”.

Il quarto d’ora finale del primo tempo? “Abbiamo perso dei palloni facili, parte tutto da lì. Non abbiamo le caratteristiche di fare blocco squadra davanti alla nostra area. Non abbiamo quella tigna necessaria, anche nei contrasti. Serve pazienza con queste squadre chiuse”.

Sulla difesa. “Secondo me tutto passa dal possesso palla. Questo porta dei vantaggi, non sei al limite dell'area tua e non devi difenderti basso. Questo dominare non ti fa prendere gol, oltre ovviamente la qualità individuale dei difensori. Poi è facile parlare di trequartista più due punte, ma le mie idee sono diverse. Vedo che si dibatte molto sul ruolo dell'allenatore, io sono abituato ad andare al campo e dire come si gioca ai miei giocatori, ovviamente lasciando anche un po' di interpretazione alle qualità individuali. Noi siamo cresciuti, abbiamo fatto passi in avanti. Ci è mancato solo l'ultimo passaggio, la stoccata, il colpo di testa davanti al portiere. E poi vinci la partita. Da Roma e Atalanta mi aspetto possano fare filotto, quindi c'è necessità di fare il massimo. E la ricerca per tutta la settimana è stata quella di vincere la partita”.