Inter, Spalletti: "Prezzi infattibili ma allenerei volentieri di nuovo Rafinha"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha parlato anche di Rafinha. "Ho detto tutto su di lui, è stato importante per noi in ottica quarto posto. Ha determinato la possibilità di giocarci queste partite. C'erano prezzi e scadenze che non potevamo rispettare. Non potevamo prenderlo questo calciatori e il Barcellona voleva i soldi. Almeno così mi è stato detto. Stesso discorso vale per Cancelo. La società ha fatto bene a rispettare i paletti che andavano osservati. Rafinha è un gran calciatore e un uomo spettacolare. Può diventare più o meno importante per la sua squadra, ma si può anche giocare senza. Conta sempre la squadra. Detto questo, lo allenerei ancora volentieri".