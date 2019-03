Inter, Spalletti: "Pronti a sfruttare i punti deboli dell'Eintracht"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Eintracht Francoforte, valida per l'andata degli ottavi di Europa League, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato anche di come pensa di mettere in difficoltà i tedeschi: "L'Eintracht ha sempre spinto forte, contro chiunque, e conosciamo i pregi e i difetti di questa tattica. A volte si scompongono. La differenza la farà la gestione della partita, alcune volte siamo riusciti a fare bene, altre meno, ma non dobbiamo dimenticarci delle cose buone che abbiamo fatto in questa stagione. A livello difensivo abbiamo fatto spesso e volentieri bene e mi aspetto di rivedere tutto questo anche domani, a prescindere dai nostri avversari. Dobbiamo mantenere una nostra identità, abbiamo passato periodi migliori ma difficilmente la squadra è stata totalmente allo sbando. Non ci sono i rischi di dover ripartire da zero, manterremo la stessa composizione tattica facendo attenzione alle loro qualità".