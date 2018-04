Inter, Spalletti: "Pronti per il derby, non manca nulla a nessuno"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di InterTV: "E' cambiato qualcosa sotto l'aspetto del gioco, della proposta, anche nell'entusiasmo visto che abbiamo vinto un paio di partite. Siamo sempre rimasti con la testa dentro il lavoro ma è chiaro che quando porti a casa punti le cose si sviluppano meglio. La squadra sta bene, la palla gira più veloce e veniamo da due prove convincenti, siamo pronti a giocare un derby importante come quello di Milano. Il merito è di tutto l'ambiente, con in testa i calciatori che fanno questo lavoro che li porta a essere intasati nella testa. Sono giovani e si lasciano turbare da quello che c'è intorno ma quando ascoltano il cuore e ciò che amano, come l'Inter, riesce tutto meglio. Non manca niente a nessuno, abbiamo la classifica che ambivamo ad avere, una squadra forte e in salute, una società forte e un numero importante di tifosi che ci spinge verso il traguardo. Salutare con un 'Forza Inter'? Facile, è quello che si dice di continuo negli spogliatoi e prima di entrare in campo".