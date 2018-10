Inter, Spalletti: "PSV come van Bommel. Siamo in crescita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 circa la sfida di domani contro il PSV Eindhoven. "Ha preso molto dal suo allenatore. È una squadra che lotta a fondo, ha intensità, non dà possibilità di ampi ragionamenti. Dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi, con la palla che gira in velocità. Da un punto di vista fisico è un vantaggio, sappiamo quante energie mentali portano via queste partite, se sono intossicate da una fatica muscolare diventa un doppio carico. Noi abbiamo fatto riposare qualcuno, ma quelli che hanno giocato hanno dimostrato di essere in ottima condizione. Ci sono delle conferme, tra qualità e mezzi, ma per noi è sempre un esame. Quando giochi qui ti devi sempre interrogare se meriti di indossare questa maglia. Due risultati su tre? Dobbiamo essere attenti, provando a mettere in campo tutte le nostre qualità. Siamo in crescita, di questo ne sono contento, è chiaro che poi dobbiamo tenere conto che tutti i nostri avversari erano in fascia superiore a noi".