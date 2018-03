Inter, Spalletti: "Qualche problema per Borja, Rafinha in crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Borja Valero e Rafinha, alla vigilia della gara col Napoli: "Borja ha avuto qualche problema, si sta allenando bene ma va valutato il minutaggio. Rafinha è in crescita costante, riesce sempre di più a sviluppare le sue qualità di rapidità e tecnica e di conseguenza siamo contenti. Lui stesso vede che migliora, riesce a proporre il suo calcio per un minutaggio superiore di volta in volta. Questo ci fa ben sperare per averlo a disposizione totalmente, non solo in alcuni momenti".