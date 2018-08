Inter, Spalletti: "Qualche ripartenza di troppo, Dalbert può migliorare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, commenta così la sconfitta all’esordio in campionato contro il Sassuolo per 1-0 ai microfoni di Dazn: “Loro hanno fatto una buona partita, sono stati bravi ad agire in contropiede ed hanno scelto bene quando pressare. Ed è facile perdere palloni quando questo è il tema della partita. Defezioni? Non hanno influito, le partite le vincono e le perdono quelli che le giocano”.

Tanti errori in fase difensiva nel primo tempo, Dalbert in grande difficoltà…

“In qualche lettura non è stato tempestivo, però poi ha fatto la sua partita. Può far meglio sotto l’aspetto della spinta, lui da fondo campo esegue buoni cross. Mi sembra azzardato dare le colpe a lui”.

Una sconfitta che la obbliga a fare delle scelte ora

“Secondo me no, la squadra ha giocato la partita che doveva fare per lunghi tratti. Abbiamo preso qualche ripartenza di troppo e quando si affrontano squadre così chiuse si fa fatica. Dopo lo svantaggio tutto è stato più complicato”.