Inter, Spalletti: "Qui per dare il massimo, Lautaro sta crescendo bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, è intervenuto su DAZN: "Sono sempre soddisfatto quando si vince e sono qui per dare sempre il massimo per portare dei successi, anche riferendomi alle singole partite. Vogliamo riportare l'Inter in alto, con una classifica importante. L'Inter è una delle squadre più amate del mondo e noi abbiamo questa missione. Voglio lasciare un'impronta sul mio impegno in questa società".

Ha segnato Lautaro... "Ha grande forza e convinzione, carattere tipico della loro terra. Ho calciatori freschi che ho potuto far giocare. Con una rosa numerosa posso scegliere altri undici titolari. Lautaro è davvero forte, ha quel baricentro basso e quella forza della palla addosso e del riuscire a girarsi dentro il traffico dei difensori e liberarsi per il tiro. Ha intuizione e anche allenarsi con Icardi lo sta aiutando. Ma è anche egoista come s'è visto in una delle ultime azioni, ma non fa male avere quel feeling d'egoismo".

Qual è il compito di Nainggolan da trequartista? "E bravo a girarsi nel traffico, in spazi stretti, per rubar palla e ripartire o calciare in porta".