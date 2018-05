Inter, Spalletti: "Rafinha? Bisognerà fare delle valutazioni"

Ai microfoni di Rai Sport dopo Inter-Sassuolo 1-2 è intervenuto il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti "Mi sento di dire che è così, la corsa CHampions è compromessa. Soprattutto i miei calciatori erano affranti nello spogliatoio, ci tenevano tanto anche se sarà una magra consolazione per gli spettatori. Cosa è mancato? Non siamo riusciti a soffocare le loro ripartenze, non ci siamo riusciti a incastrare dal punto di vista tattico. Quando la squadra neroverde ha riconquistato palla si è involata in porta e ci ha obbligato a delle corse che poi abbiamo pagato dal punto di vista della qualità".

Ora bisogna appellarsi a Crotone-Lazio... "Noi non ci appelliamo a nessuno, quella partita dirà se possiamo ancora crederci. Sapevamo che dovevamo vincere, ora è tutto in mano della Lazio. Vedremo questo risultato, la reazione arriverà di conseguenza al risultato di Crotone. Noi non abbiamo fatto benissimo come ordine, ma come muscolo e cuore bisogna fare un applauso a questi calciatori. Bisogna non sbagliare certe palle gol, abbiamo giocato bene, ma abbiamo anche sbagliato dei palloni clamorosi".

Non è la prima volta che vediamo un'Inter disordinata. "A me resta sempre difficile colpevolizzare la squadra. Sicuramente siamo stati sottotono. Icardi? Sono capitate due o tre possibilità su cui il portiere è stato bravissimo, oggi non è andata bene. All'inizio dell'anno abbiamo giocato delle partite portandole a casa e non meritandole dal punto di vista del gioco, stasera c'è un po' di casualità senza nulla togliere al Sassuolo. Noi ci siamo un pochino aperti, poi su quella ripartenza è stato bravo Berardi. Noi abbiamo fatto molto possesso, ci siamo creati quelle 4-5 palle gol che altre volte non ci sono capitate".

Rafinha? "Sta bene, ha fatto una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. E' un calciatore sano, sul suo futuro ha parlato il direttore sportivo prima della partita. Sono calciatori che sono in prestito e che costano, noi abbiamo dei paletti, quindi bisognerà fare delle valutazioni perché serviranno delle uscite per andarli a prendere".