Inter, Spalletti: "Rafinha out? Era un po' a corto di fiato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti: “Ci sono dei momenti in cui non va come vorresti, abbiamo avuto meno bravura, meno pulizia nel far circolare la palla, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo che ci ha costretto a buttare via delle energie mentre dovevamo gestire meglio la palla e soffocare in maniera più continua le loro ripartenze. Buttato via tre punti? Ci sono anche gli avversari, quando le cose non vanno bene ci sta di perdere dei punti”.

Rafinha in panchina? “Viene da due anni dove non gioca, avevamo tre partite in una settimana, mercoledì ha fatto vedere di essere un po’ a corto di fiato quando c’è da fare la differenza. È chiaro che ognuno sulle scelte può dire quello che gli pare”.

Il saluto a Mazzarri? “Gli ho detto che la partita era finita, non c’era da aver timore…”.

Borja Valero? “secondo me non ha abbassato il suo rendimento, ha giocato perché stava bene, ha fatto tanti metri, tanta aggressione, poi è ovvio che pressando tutta la gara si perde brillantezza. Può dare il suo contributo, ha equilibrio nel modo di fare soprattutto ora che è stato un po’ fuori e ha recuperato in pieno le sue forze”.