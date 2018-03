Inter, Spalletti: "Rafinha può essere la nostra arma in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato a Inter TV prima della conferenza stampa: "Sosta? A noi piace giocare, bisogna far tornare a ruzzolare la palla. Conterà vincere la partita per cui dipenderà dalla nostra forza mentale di poter stare dentro questa classifica. L'importante è portare a casa i tre punti perché le avversarie sono insidiose".

Trangolo di centrocampo Brozovic-Gagliardini-Rafinha definitivo per tutta la parte restante della stagione?

"Sono stati tre di quei calciatori che nelle ultime formazioni ci sono stati più spesso, ma contano anche gli altri. All'inizio c'erano altri interpreti quando avevamo fatto benissimo, è la squadra che vuole arrivare ad avere questa classifica".

Rafinha cosa ha dato alla squadra? "Addiziona tecnica e rapidità nello stretto come non avevamo a disposizione, poi di volta in volta cresce di condizione fisica. Il che vuol dire avere un'arma in più, avere delle soluzioni nuove".

L'Hellas che squadra è? "E' allenata da una bella persona che io ho avuto come giocatore. Lui sa trasferire alla sua squadra la voglia di giocare a calcio e di avere un carattere forte. Loro hanno fatto vedere che sanno adattarsi, quando giocare basso o andare all'assalto. Noi dobbiamo essere rimbalzanti in quelle che sono le loro idee".