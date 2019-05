Inter, Spalletti respira grazie al Genoa. Il clima ora è teso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà che della sua squadra si fida e perciò continua a rivelarsi sereno e privo di preoccupazioni apparenti, ma Spalletti dopo l’ennesima prova di forza di Roma non potrà più fingere nulla. Se è vero che il terzo posto è condizione imprescindibile per conservare la sua panchina, l’unico punto di distanza che torna a separarlo dai bergamaschi in classifica non può che spazzare via ogni strategia. Da qui alla fine, passando per Chievo, Napoli ed Empoli (in lotta per la salvezza), bisognerà solo vincere e fare bottino pieno. Il tecnico toscano deve ringraziare il Genoa se la questione, per il momento, riguarda solo lui e non l’intera squadra. Il successo della Roma a Marassi avrebbe compromesso la certezza di andare in Champions League. Aritmeticamente invero la certezza non c’è ancora in ogni caso. Nondimeno quattro lunghezze sui giallorossi a tre giornate dalla fine sanno di sentenza, di più se consideriamo la gara che la formazione di Ranieri giocherà contro una Juventus non ancora del tutto sazia. Dopo il pari e la brutta prestazione - in termini di corsa e intensità, non certo di occasioni costruite - di Udine, il clima ad Appiano però si è indurito. Ogni partita somiglia a una raffica di vento che sposta le prospettive future. Ecco perché Spalletti dovrà fare ora particolare attenzione: il club eviterebbe volentieri l’esonero per via dei costi elevati, ma di fronte all’ennesima delusione stagionale potrebbe cambiare punto di vista piuttosto velocemente. Anche perché Marotta non perde occasione per portare all’attenzione di Suning il nome di Conte quale profilo ideale per svoltare e iniziare davvero la rincorsa alla Juventus. E la pazienza ha un limite, meglio non sfidarla.