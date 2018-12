© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, tra i grandi ex della partita, ha così parlato a Rai Sport dopo il pareggio della sua Inter sul campo della Roma: "Rigore su Zaniolo? Parliamo anche di quello su Icardi. Se Manolas non lo tocca lui ci arriva, ma il difensore va sull'uomo. Anche di questa situazione si potrebbe parlarne ma non si fa. Ho visto due squadre di qualità, con le intenzioni giuste. Sapevano entrambe dove volevano andare e si sono annullate a vicenda. Le giocate potevano determinare più gol ma stasera si è vista l'essenza e la bellezza del calcio".