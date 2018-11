Inter, Spalletti rilancia Lautaro Martinez. E il club dice no al Racing

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Argentina, sorpresi dello scarso utilizzo di Lautaro Martinez, c’è chi si è già mosso per riportarlo immediatamente a casa. Il Racing di Avellaneda, che l’ha venduto all’Inter la scorsa estate in un’operazione complessiva da 25 milioni di euro, ha chiesto infatti il prestito ma ha ricevuto un no secco, senza possibilità di replica. Perché l’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - crede fermamente nell’attaccante di Bahia Blanca cresciuto con il basket nel cuore e sa che prima o poi sfrutterà la sua occasione. magari già dalla sfida col Frosinone, nella quale Spalletti ha intenzione di rilanciarlo.