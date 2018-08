Inter, Spalletti: "Ringrazio la famiglia Zhang: decisione presa da tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro il rinnovo del suo contratto fino al 2021: "Ringrazio la famiglia Zhang e la Società per avermi dato l'opportunità di siglare questo prolungamento. Ci tengo a sottolineare che questa firma è solo la parte burocratica di un qualcosa che comunque già c'era, perché non è mai stata in discussione la volontà di continuare a combattere insieme per il bene di questo importantissimo Club. È stato fin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca e il confronto quotidiano ha fatto emergere sempre di più la consapevolezza che sogniamo le stesse cose per questa maglia, per i nostri tifosi. Diciamo che oggi viene rafforzato il patto dei desideri comuni del mondo interista".