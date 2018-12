© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato della Roma nella conferenza stampa odierna e del valore della rosa giallorossa. "Possono contare su formazioni capaci di giocare e vincere qualsiasi partita, come il Tottenham, come noi. Ci aspetta una gara difficilissima, anche perché la classifica non descrive al meglio il loro gioco e il loro passato. Negli ultimi campionati la Roma è arrivata seconda, terza, ha giocato una semifinale di Champions, ha battuto il suo record storico di punti. Mettete anche questi numeri nelle vostre analisi"