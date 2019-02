© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti è saldo sulla panchina dell'Inter e come riporta il Corriere della Sera di questa mattina i conti si faranno soltanto a fine stagione. Necessario l'accesso alla prossima Champions League e in questo senso i risultati saranno decisivi per il futuro di tutti: allenatore, giocatori e dirigenti.