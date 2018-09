Inter, Spalletti: "Samp come il Tottenham in questo momento"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della conferenza stampa di presentazione del match di domani contro la Sampdoria, Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei tifosi inviate via Facebook, con la mediazione di InterTV: "La partita vinta martedì ha dentro un bonus che può moltiplicarsi se riuscissimo a vincere domani. Abbinare questa doppia vittoria varrebbe più di due vittorie consecutive. Vrsaljko deve fare un periodo di allenamento differenziato per mettere a posto il suo problema. Gli altri sono a disposizione. D'Ambrosio ha dietro un pacchetto di minutaggio che ci può rassicurare sull'impiego per 90 minuti. Lautaro ha bisogno di un reinserimento più corretto. Due punte? Abbiamo giocato a Reggio Emilia con Mauro e Lautaro. Può capitare di nuovo; Lautaro si è infortunato e non lo abbiamo avuto a disposizione, ma si può riproporre con Keita. La Sampdoria? Affrontarla in questo momento è come affrontare il Tottenham in Champions. È forte e ha un allenatore moderno che sa come portare avanti la sua visione del calcio, con uno staff di primo livello e un modo di svolgere la propria professione basata sui particolari, sulla costruzione del gioco sulle reazioni degli avversari, andando a scavare lo spazio per giocarci dentro".