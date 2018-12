© foto di PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa di viglia della sfida contro l'Empoli, ha parlato anche della decisione del giudice sportivo di chiudere per due giornate San Siro e per tre la curva Nord: "Dispiace non poter giocare davanti al nostro pubblico ma se il premio è quello di andare a fare qualcosa per poter vincere questa battaglia lo facciamo volentieri. Accettiamo questa decisione, giocheremo con lo stadio chiuso. Ci sembra corretto il fatto di andare ad avere un comportamento differente".