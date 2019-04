© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre alla consueta conferenza stampa Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha affrontato anche i microfoni di InterTv. Ecco le sue parole: "Contro il Genoa volevamo fare una gara differente e ci siamo riusciti. Atalanta? E' una delle squadre forti in Serie A e non per caso. Stabilmente gioca per le zone alte, è stata apprezzata anche a livello europeo e anche per loro iniziano d'ora in avanti le complicazioni delle attese. Hanno imposto a tutti la voglia di andarli a vedere allo stadio. Gasperini ha trasmesso una mentalità ben chiara. Assenze? Abbiamo le forze che servono per affrontare una gara massiccia sotto l'aspetto del risultato per affrontare queste squadre che lottano per la Champions. Dobbiamo essere pronti sia fisicamente sia mentalmente. San Siro? Fondamentale. L'Inter è di chi le vuole bene. E loro si aspettano un altro grande risultato. Faremo tutto il possibile per vincere"