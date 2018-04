Inter, Spalletti: "Sarà bellissimo vedere San Siro tutto nerazzurro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della conferenza stampa di vigilia della gara contro il Chievo, Luciano Spalletti risponde alle domande dei tifosi inviate via Facebook, grazie alla mediazione di InterTV: "La squadra sta bene, ha fatto quello che doveva fare ed è pronta a giocare un match fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Possiamo regalare ai tifosi qualcosa di grandioso e quindi mi aspetto una prestazione di livello. In questa stagione abbiamo sicuramente lasciato dei risultati per strada, ma abbiamo anche imparato a conoscerci meglio e convivere con i problemi, a sistemare delle cose che rappresentano la nostra crescita, siamo a un buon livello. Sarà bellissimo vedere lo stadio sciarpato di nerazzurro perché tanta possibilità di vedere tanta gente, si percepisce affetto, sentimento e può fare la differenza. I nostri tifosi sono a punteggio pieno dall'inizio dell'anno".