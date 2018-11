Inter, Spalletti: "Sconfitta che ci porteremo dietro, noi lenti in tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti commenta la battuta d'arresto di Bergamo anche ai microfoni di InterTV: "Vittoria meritata dell'Atalanta, se ne sono accorti tutti e confermiamo - dice con amarezza il tecnico dell'Inter -. Nella prima parte della ripresa ci siamo messi meglio, li abbiamo fatti ammucchiare e c'era la possibilità di fare la partita. Poi abbiamo ricommesso alcuni errori, loro l'hanno rimessa sul piano della corsa e della fisicità e questo ha fatto la differenza".

Questa sconfitta può creare presupposti per migliorare?

"Sicuramente ce la porteremo dietro, sia per le cose che non sono andate bene ma anche per non farle succedere più. Per vedere le differenze tra noi e loro, soprattutto nei duelli individuali, nell'andare a creare i presupposti. Con maggior reattività, noi lenti in tutto".

La sosta ora dispiace?

"Ma è così, si va a lavorare in maniera corretta avendo più tempo per prepararci meglio. Anche se avremo parecchi giocatori via per le Nazionali".