Inter, Spalletti: "Sconfitta che pesa, commessi troppi errori. Ragazzi distrutti"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Pazza Inter: cosa è successo dopo due buone prestazioni? Qualche problema fisico?

"Dal punto di vista fisico no, non siamo stati bravi ad incastrarci sulle loro palle recuperate perché verticalizzavano subito du Berardi e Politano e coi loro quinti larghi noi rimanevamo sempre a metà strada e non facevamo recuperi veloci; lì abbiamo perso molte energie per riabbassare la squadra. Col tempo ci siamo messi meglio tatticamente, poi dopo il secondo gol i giocatori hanno perso equilibrio, la squadra ha creato disordine per recuperare. Il risultato è figlio anche di errori nostri, perché i palloni ci sono arrivati".

Si aspettava questo Sassuolo?

"Loro si sono comportati bene al di là di qualche episodio, hanno fatto ciò che dovevano fare, bisognare fare loro i complimenti per aver vinto una gara difficile e importante, anche per il loro blasone, rimane di aver vinto a Milano, si sono venuti a giocare questa partita nella miglior condizione mentale per aver raggiunto la salvezza la settimana scorsa, ma hanno fatto tutto ciò che dovevano fare a parte rimanere qualche volta a terra ma se glielo fanno fare, sono anche bravi a farlo".

La squadra ha prodotto tantissimo, è mancata l'attenzione sui particolari. Icardi, poi, è mancato in fase realizzativa. Gli si può concedere questo dopo una stagione così...

"Non è mai colpa di un calciatore solo. Dopo lo svantaggio avevamo tutto il tempo per fare le cose con calma e prendere la partita in mano per andarli a schiacciare. Con questo possesso avremmo costretto il Sassuolo a fare fatica, ma abbiamo perso palloni a metà campo e siamo stati disordinati. Loro hanno corsa, ripartenze di 100 metri nelle gambe, portare palla in fondo... E' stato così, c'è stata anche un po' di casualità in quanto successo ma è inutile dire che non ci è girata bene. In dei momenti si è fatto confusione, vedendo il tempo scorrere si pensava che non ci si potesse organizzare. Ma il tempo c'era e i palloni ci sono arrivati".

Consigli ha fatto un match straordinario?

"Ha fatto 2-3 interventi, ha fatto vedere la qualità che ha".

Guarderà Crotone-Lazio?

"Devo viaggiare domani perché ho una situazione di beneficenza a Firenze, ci tengo particolarmente e devo andarci".

Senza Champions come definirebbe la stagione?

"Meno bene di quello che ho detto ieri, questa sconfitta pesa ma la squadra ha fatto una buona partita, i giocatori erano distrutti nello spogliatoio, ci tenevano molto. Non abbiamo fatto una buona gara ragionando tanto con la testa ma con cuore e gambe tanta roba".