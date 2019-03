Inter, Spalletti: "Se guardi Lautaro negli occhi ti perfora, ha personalità"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha così parlato a Radio Rai dopo il derby vinto in casa del Milan: "Il calcio cambia in un'ora. O si sfrutta il tempo, o tutto diventa difficili. Dobbiamo chiederci se siamo riusciti a fare tutto ciò che volevamo, oppure se continuiamo ad annaspare con timore di non farcela ed esserci limitati. Ora tiriamo una riga, senza portarci dietro le cose di quella precedente. Chi non ce la fa ha bisogno di un supporto di volontà tutto suo, ricordandosi certe cose nella sua testa. Altrimenti lo fanno gli altri e usiamo male il tempo. Il Milan è forte, si è meritato tutto quello che ha raccolto in questi tempi. Lautaro? Se lo guardi negli occhi capisci che ha personalità. Ti perfora, ti chiede quello che deve fare poi parte e va. La mia espulsione? Non ho fatto niente, è stato cattivo con me. Pensavo fosse gamba tesa, ma non ho detto niente. Ultimamente sono un po' marcato, stanno attenti a me".