Inter, Spalletti: "Se le vinciamo tutte andiamo in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky dopo il poker rifilato all'Udinese: "Ho visto quello che mi aspettavo, i miei ragazzi hanno metabolizzato al meglio quello che è successo nell'ultima partita. Abbiamo comandato contro una squadra fisica, anche se l'Udinese sta attraversando un momento di difficoltà. Noi dobbiamo vincere tutte le gare, se ci riusciamo abbiamo buone possibilità di conquistare la qualificazione alla Champions. Quello che diventa fondamentale per l'Inter è avere lo stesso timbro in ogni partita. Dobbiamo farlo sempre, non quando sei costretto a mostrarlo. Rafinha? Sono contento, in allenamento ci abbiamo spesso scherzato sul suo digiuno da gol, oggi ha segnato e siamo felici. Futuro? Il contratto ce l'ho, non capisco tutte queste voci. Siamo cresciuti in questa stagione, è un dato di fatto. Rafinha e Cancelo ci hanno dato tanto, erano due giocatori che servivano e la società è stata brava ad andare a prenderli. Non è stato facile il loro inserimento. Champions? Il quarto posto non è una imposizione. Lo puoi anche perdere, dipende da come lo perdi. Lazio-Atalanta? Hanno entrambe obiettivi importanti, ma io resto del mio pensiero: se le vinciamo tutte andiamo in Champions".