© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato anche di mercato alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Miranda aveva richieste e poteva andar via, ma non lo ha mai chiesto direttamente. Quanto a Candreva casco dalle nuvole, non gli ho mai sentito dire di voler cambiare aria. Situazioni importantissime gli sono state messe a disposizione, a lui come a tutti gli altri. Appena finisce il mercato tornerà tutto a posto. Ci sono discorsi che non si possono evitare, sembravano anche più importanti del calcio giocato. Abbiamo sentito per settimane cinquanta nomi, non ne è arrivato neppure uno. Lo avevo detto fin dall'inizio che non sarebbe successo niente e lo ha anche ripetuto Zhang a cena l'altra sera. Da qui a giugno di vita ce n'é tanta..."