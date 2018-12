Inter, Spalletti senza giri di parole: "Abbiamo tutto per vincere domani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza in vista della sfida di Champions League contro il PSV.

E' possibile ritrovare tutte le certezze perse? "Per quanto mi riguarda le certezze l'Inter le ha mantenute. Non riusciamo a mantenere la concentrazione per novanta minuti. Escluso Bergamo, per il resto c'è poco da dire. Abbiamo tutte le carte in regola per vincere domani"

A Londra e Torino però non si è visto concretezza? "Abbiamo affrontato due squadre top a livello mondiale. E' da queste partite che si deve ripartite, ma evitando cali di attenzione. Io non vedo tutta questa differenza con la Juventus in quei novanta minuti. E' contro Parma e Atalanta che non si deve perdere in quel modo. Per questo dobbiamo mantenere il livello di squadra forte per tutta la stagione. Ricordo che sia contro Tottenham sia Juve, le occasioni per fare gol non sono mancate. Gli Spurs giocano da anni la Champions ad alti livelli. Chi vuol fare il rompiscatole, faccia pure"