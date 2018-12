Inter, Spalletti: "Serviva un segnale. Icardi? Il centravanti perfetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida vittoriosa contro l'Udinese. "Icardi completa quello che è il lavoro del centravanti perfetto, ci sono dei momenti in cui gli altri ti pressano bene e poi lui sa attaccare quello spazio. Lui nelle ultime due partite è stato perfetto. Non è paura di non sbloccare la partita, quando sbagli delle situazioni che ci sono capitate si diventa un pò troppo scolastici. Manca l'intensità in alcune momenti, dovevamo avere un pò più di impeto e ferocia nel fare le cose. Soltanto all'inizio del secondo tempo siamo calati, ci siamo un pò sbilanciati perchè volevamo vincere. C'era da mandare un segnale per portare a casa questa partita e abbiamo preso qualche tiro di troppo ma la partita doveva essere incanalata alla vittoria per quanto fatto durante tutta la partita. A volte perdiamo dei palloni banali, alcuni palloni possiamo gestirli in maniera differente tenendo sul fiato sospeso i nostri tifosi. Ci sono queste gestione in area di rigore da rivedere, non abbiamo avuto la qualità corretta che ci voleva nel momento della finalizzazione. Il vincente deve essere cattivo e determinato, ora traggo il massimo da quella che è la scelta che faccio e a volte si incasinano delle situazioni che potevano essere gestite meglio. Marotta? Sono state riportate male le mie dichiarazioni. Io voglio difendere l'Inter sempre, la mia prima scelta che devo fare è difendere la mia squadra insieme ai nostri tifosi sempre. Il cucchiaio di Icardi? Lui ha visto tutto lo spazio per fare quel gesto, è andato a fare un gesto sicuro al massimo perchè il portiere è partito un pò in anticipo".

Come strutturerà il centrocampo con Joao Mario e Nainggolan?

"Joao Mario è in crescita, ha delle caratteristiche ben precise che evidenziano delle qualità importanti ma a volte non riesce a cambiare atteggiamento su un pallone semplice come nel finale. In quelle situazioni va fatta la cosa più essenziale e pulita, non riesce a diventare un giocatore nervoso ed esecutivo e la gestisce sulle qualità che ha. Con tutte le partite che ci sono menomale che abbiamo un calciatore in più".