Inter, Spalletti sfida la Juventus per non finire sotto esame

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella partita contro la Juventus anche Luciano Spalletti si gioca un bel pezzo di serenità e dunque anche di futuro. Al momento Suning ha sempre dato la massima fiducia al proprio tecnico ma in caso di mancato approdo in Champions è difficile pensare che la proprietà cinese non si muova anche per quanto riguarda la guida tecnica. Il quinto posto verrebbe valutato come un vero e proprio fallimento e dunque anche il futuro dell'allenatore toscano verrebbe messo in discussione.