© foto di PhotoViews

Per Luciano Spalletti la partita di domani contro il Parma è praticamente un esame. Come riferito dall'edizione odierna de La Stampa, infatti, se l'Inter non vincesse la posizione dell'allenatore di Certaldo sarebbe ancor meno stabile di quanto non lo sia adesso. Sulle sue spalle pesa anche l'ombra di Antonio Conte, in pole per la panchina nerazzurra in vista della prossima stagione.