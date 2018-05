Inter, Spalletti: "Siamo dove volevamo essere ad inizio anno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha risposto alle domande di InterTV e dei tifosi via Facebook prima della conferenza stampa pre Lazio. Queste le parole riportate da fcinternews.it: "Bisogna cercare di essere aggressivi ma come sempre, ci sono poi momenti diversi di sviluppo e costruzione da parte degli avversari e lì bisogna saper capire se saltare addosso o fare i guardiani. Queste partite si caricano da sole perché siamo dove avremmo voluto essere da inizio campionato e questi calciatori hanno fatto vedere, soprattutto dopo la sconfitta con il Sassuolo, l'amore, la delusione e la rabbia pensando di non potersi giocare tutto in questa gara. Dobbiamo ripartire dai 70 mila tifosi di San Siro che di sicuro saranno confermati, sono sempre stati al nostro fianco, a volte hanno criticato ma è giusto così, il loro sostengo non è mai mancato e il giudizio finale sulla stagione devono darlo loro. E mi sembra che ci siano molti consensi".