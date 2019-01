Inter, Spalletti sicuro: "Non rimprovero nulla alla squadra"

Fonte: Fcinternews.it

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore, Luciano Spalletti parla così a InterTV: "Nel primo tempo ci siamo lasciati innervosire dal fatto che il pubblico ci chiedeva di attaccare con più forza - dice il tecnico nerazzurro -. La Lazio riparitva bene, con gamba. Nel secondo tempo, invece, è stata tutta un'altra partita. Poteva vincere chiunque, partita molto bella, occasioni da tutte le parti".

Ora serve un lavoro sulla testa?

"Un peccato per lo svilòuppo della partita, l'impegno, il cuore. Alla squadra non ci sono da fare rimprovere. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, alcuni dettagli sono andati di traverso, ma per certi versi si era meritato di portarla a casa. Diventa un po' più morbido il digerire quello che viene fuori come risultato. Loro ora negli spogliatoi erano a testa giù, hanno messo tutto quello che avevano".

Analogie con ciò che era accaduto a inizio stagione? È possibile ora fare una serie di vittorie come all'andata?

"Sì, ma non pensiamo a una lunga serie di vittorie, bisogna cominciare con una. Pensiamo alla prossima senza fare calcoli a lunga scadenza. Una cosa per volta".

Un giudizio su Cedric che ha calciato anche uno dei rigori?

"È uno sveglio, ha tutte e due i piedi, una frequenza di passo che mette sempre in difficoltà l'avversario in entrambe le fasi. Gli manca la qualità dell'ala destra, ma è tignoso caratterialmente. Un giocatore che cercavamo e che ci dà alternative".