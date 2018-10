Inter, Spalletti: "Skriniar può giocare anche a centrocampo"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Barcellona, ha parlato anche dei problemi a centrocampo, dovuti all'assenza di Nainggolan e al dubbio legato alla presenza di Marcelo Brozovic: "Non abbiamo tanta scelta in quella zona del campo, anche a causa del fair play finanziario. Qualcuno deve giocare ma in quel ruolo non abbiamo possibilità illimitate. Ci sono giocatori che hanno fatto quel ruolo, come Skriniar e Asamoah. Abbiamo anche giocatori di fascia che possono giocare dentro il campo, come Candreva o Politano. Le soluzioni ci sono ma non dobbiamo mettere mano su troppe cose".