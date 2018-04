Inter, Spalletti: "Sostituzione sbagliata? Ne pago io le conseguenze"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter “Calcio crudele? Non lo so com’è il calcio, ma sicuramente i calciatori dell’Inter meritavano un risultato diverso. La Champions sicuramente si complica se si perdono le partite. Sono dispiaciuto perché abbiamo perso una partita che poteva darci molto. Santon? Io rifarei tutto, non torno indietro. Lei ha la possibilità di commentarle dopo ed è uno bravo, io sono meno bravo e ne pago le conseguenze io. La squadra ha giocato tutta la gara in dieci, se non avessi fatto i cambi si sarebbe detto che servivano perché la squadra era stanca. Lei ha sicuramente la sfera di cristallo. Sono i dieci minuti finali che fanno la differenza, tante partite si decidono in quei dieci minuti finali”.

La prova di Orsato? “La valutate voi, non io. Dovrei riguardare bene gli episodi. La seconda ammonizione di Pjanic è lì sotto gli occhi di tutti. Vecino è ingenuo, va a tentare di metterci il piede, anche se ci va morbido. Non è andato col piede duro, a martello. Voleva mettere il piede in opposizione alla porta. Se decide di dare rosso è una cosa che ci può stare, ma c’era anche l’altro”.

La classifica? “Abbiamo avuto un periodo di difficoltà che ha inciso sulla classifica. Sicuramente se non si va in Champions è fallimento, poi vediamo cosa si riesce a fare”.